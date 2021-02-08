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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات للرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالفيوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:41 ص
حملات للرقابة على
حملات للرقابة على المبيدات
الفيوم - زينب علاء
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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، تكثيف الحملات على محلات بيع المبيدات والمخصبات بجميع مراكز المحافظة والمتابعة المستمرة لفرض الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون بين شرطة المسطحات والبيئة بقيادة العميد ياسر إبراهيم، مدير إدارة شرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك، ومفتشى التموين والجهات الرقابية على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج لمبيدات الزراعية خلال الموسم الزراعي الصيفى، للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

يأتي تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من المنتج المطروح، استعدادًا للموسم الصيفى وحظر المبيدات غير المسجل من قبل وزارة الزراعة، وضبط مجهول المصدر، وضبط المغشوش وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالفة، حفاظ على الصحة العام والإنتاج الزراعي.

خلال ذلك قامت إدارة المكافحة بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بتشكيل حملة، برئاسة المهندس فكري سلطان، رئيس قسم الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمرور الدوري على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية ببلاد مركز أطسا ويوسف الصديق وبندر الفيوم، حيث تم التنبيه على أصحاب المحلات بتنفيذ تعليمات وزارة الزراعة وعدم الاتجار في أى منتجات غير مسجلة بوزارة الزراعة.
حملات للرقابة على المبيدات
حملات للرقابة على المبيدات

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