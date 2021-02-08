ألمانيا تسجل 4535 إصابة جديدة بكورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الإثنين، عن أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4 آلاف و535 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والإثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.وبلغ عدد الإصابات يوم الإثنين قبل أسبوع 5 آلاف و608 إصابات.وسجل المعهد 158 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 175 حالة وفاة جديدة يوم الإثنين الماضي.وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر، كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في يناير الماضي بواقع 1244 حالة.وبلغ معدل انتشار المرض بين كل 100 ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الإثنين 76 إصابة، وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و288 ألفا و545 حالة.وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 61 ألفا و675 حالة. وبلغ عدد المتعافين مليونين و41 ألفا و300 شخص.وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 0.94، ما يعني أن كل مائة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 94 فردا آخرين في المتوسط، ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.