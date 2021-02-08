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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة أمريكية: إصابات السلالة البريطانية تتضاعف كل 10 أيام

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:37 ص
كورونا
كورونا
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حذرت دراسة أمريكية جديدة من تضاعف عدد الإصابات بالسلالة البريطانية في الولايات المتحدة كل 10 أيام، وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد، تنتشر بشكل بطيء نسبيا في الولايات المتحدة، حيث توقع فيها معظم الباحثين وقوع "تبعات كارثية" للسلالة الجديدة.

وعززت نتائج الدراسة نموذجا تنبأت به المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" الشهر الماضي، بأن التحور البريطاني الأكثر قابلية للعدوى قد يصبح السلالة المسيطرة في الولايات المتحدة.

وذكر الباحثون في الدراسة أن الولايات المتحدة ما تزال قادرة على كبح التفشي الواسع للسلالة الجديدة، مؤكدين ضرورة "اتخاذ إجراءات حاسمة في مجال الصحة العامة"، وأن السلالة "من شأنها أن تجلب تبعات كارثية على عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الولايات المتحدة خلال أشهر.

واعتبرت الدراسة أن صعوبة تتبع انتشار السلالة في أمريكا، يعود إلى عدم وجود نظام محلي لرصد التغيرات في الفيروس، كما هو الحال في بريطانيا والدنمارك ودول أخرى.

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