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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة الماليزية أجرت 6.4 مليون تحليل للكشف عن كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:35 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الإثنين، أنها أجرت حتى الآن نحو 6،414،565 من التحليلات والاختبارات الطبية والمعملية لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" طوال عام 2020 حتى 5 فبراير الجاري.

وأوضح وزير الصحة الماليزي أدهم بابا وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، بأن هذه التحليلات تشمل 3،332،554 تحليلا من نوع تحليلات RT-PCR التي أجريت في عام 2020.

وأضاف " بابا":"أما هذا العام، فقد ارتفع عدد الاختبارات الطبية والمعملية بعد فرض فحوصات طبية إلزامية على العمال المستهدفين، وذلك نحو 1،188،284 تحليلًا من نوع تحليلات RT-PCR، العدد الذي يبدو عاليًا جدًا خلال شهر كامل و5 أيام فقط".

وأضاف وزير الصحة الماليزي أدهم بابا أن "هذا الأمر يعكس اهتمام الحكومة بالتحليلات والاختبارات الطبية والمعملية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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