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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير بريطاني يستبعد إصدار «جوازات سفر لقاح كورونا»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:34 ص
جوازات سفر لقاح كورونا
جوازات سفر لقاح كورونا
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قال ناظم الزهاوي، الوزير المسؤول عن توزيع لقاحات كورونا في بريطانيا، اليوم الاثنين، إن جوازات سفر اللقاح ستكون "تمييزية"، وإن الحكومة ليس لديها خطط لاعتمادها في بريطانيا.

وقال الوزير البريطاني، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية، أنه "إذا طلبت دول أخرى جوازات سفر اللقاح أو بطاقات تحصين ضد فيروس كورونا المستجد، يمكن للأفراد الاستعانة بوثائق وسجلات عامة ليتمكنوا من السفر مستقبلا".

وتأتي تصريحات الوزير في وقت أظهرت فيه الأرقام الحكومية الرسمية أن أكثر من 12 مليون شخص تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح في المملكة المتحدة، مع تأكيد الوزراء على توفير اللقاح لمن هم فوق سن الخمسين بحلول مايو المقبل.

ومع ذلك اقترح إد ميليباند، وزير الأعمال في حكومة الظل (البريطانية)، أن جوازات سفر لقاح كورونا "قد تكون ضرورية" وشدد على أن الحكومة يجب أن تكون "منفتحة" على ذلك.

وقال "ميليباند":"هناك أمور معقدة تتعلق بجواز سفر اللقاح، وهناك تعقيدات فيما يخص الحجر الصحي وفي طرح اللقاح بشكل صحيح أيضا".

وكانت اليونان التي تعتمد بشكل كبير على قطاع السياحة، قد اقترحت سابقا أنها يمكن أن تتنازل عن قيود الحجر الصحي للوافدين الذين يمكنهم إثبات اعطائهم اللقاح اعتبارا من مايو المقبل.

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