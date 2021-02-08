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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: تصريحات بوريل في بروكسل تتناقض مع تصريحاته في موسكو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:33 ص
جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
أ ش أ
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن تصريحات ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بعد وصوله إلى بروكسل، تتناقض مع تصريحاته التي أعلن عنها في روسيا.

وقالت الخارجية الروسية، " فوجئنا بتقييمات بوريل لنتائج الزيارة، فهي تتعارض بشدة مع تصريحاته التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي في موسكو، مضيفة أن "الجانب الروسي علق على نتائج المفاوضات في مؤتمر صحفي بحضوره، وأتيحت له جميع الفرص لتقديم تقييمه الخاص على الفور، وهو قام بذلك".

وأعلن جوزيب بوريل، ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في مدونته بعد زيارته لموسكو في 4-6 فبراير الجاري، أن روسيا تبتعد بشكل متزايد عن الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن روسيا هي التي تبتعد تدريجيًا عن أوروبا، مدركة أن القيم الديمقراطية تشكل تهديدًا حقيقيا لها".

وكان ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد صرح في نهاية زيارته لموسكو، بأن العلاقات مع روسيا لا تزال غير مرضية، داعيا للإبقاء على قنوات الحوار الدبلوماسية مفتوحة.

وأدان "بوريل" قرار روسيا طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين من ألمانيا والسويد وبولندا، رافضا "الاتهامات حول قيامهم بأنشطة لا تتسق ووضعهم كدبلوماسيين أجانب".

ودعا السلطات الروسية لإعادة النظر في القرار، مؤكدا تضامن الاتحاد الأوروبي مع الدول المعنية بهذا القرار.

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