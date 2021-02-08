كتاب الصحف المصرية يثمنون جولة الرئيس السيسي في عزبة الهجانة

اهتم كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الاثنين، بعدد من الموضوعات، وعلى رأسها الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق "القاهرة - السويس".وقال الكاتب خالد ميري رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" في عموده "نبض السطور" وتحت عنوان " السيسي، مر من هنا" إن وسائل التواصل الاجتماعي عبرت بصدق عن نبض الشارع، عن ردة فعل الناس نحو جولات زعيم مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي في شوارع مصر وميادينها وحواريها وعشوائياتها، وكيف كانت الجولات كلمة السر لعلاج أزمات مستعصية عمرها عشرات السنين".وأوضح "ميري" أنه على مدار عشرات السنين استفحلت مخالفات البناء وانتشرت العشوائيات كالسرطان تنهش حاضر الوطن ومستقبله، وجاء مشهد برج الإسكندرية المائل وبرج الطريق الدائري المحترق تعبيرًا صادمًا عن كارثة مخالفات البناء، كما جاء مشهد عشوائيات عزبة الهجانة تعبيرًا مؤلمًا عن المأساة".وأشار إلى أنه في عزبة الهجانة وعلى مدار سنوات طويلة، عاش أهالينا حياة تفتقد كل مقومات الحياة الكريمة بل وأهم عناصر الحياة نفسها، بعيدا عن الأضواء وعن الأنظار انتشرت المساكن العشوائية تحت أبراج الضغط العالي، مأساة حقيقية تهدد حياة السكان وتنشر الأمراض، لم يتوقف الأمر عند هذه الكارثة لكن الأبراج انتشرت وتراصت ملتصقة في غياب كامل لكل خصوصية أو عوامل الأمان، أبراج تطل على شوارع لا تتجاوز الأمتار الخمسة، وفى الشوارع انتشرت القمامة تزكم الأنوف وتحمل رائحة الأمراض، وتواصلت المأساة مع غياب الصرف الصحي والماء النظيف والرعاية الصحية وفرص التعليم.وأوضح أن "يد الدولة الرحيمة وصلت للمنطقة التي ظلت مهملة ومنسية لعشرات السنين، والعمل الجاد بدأ على الفور لانتشال أهالينا من المأساة وتوفير الحياة الكريمة لهم، من طرق وصرف صحي وتعليم وصحة ومياه، العمل بدأ ولن يتوقف حتى يكتمل، أهالي عزبة الهجانة عبروا لـ"الأخبار" عن فرحتهم الغامرة، أخيرا وجدوا من يحنو عليهم وينقلهم من خانة "بره الدنيا" إلى خانة الحياة الكريمة. فقالوها أمس من قلوبهم "بنحبك يا ريس".واختتم الكاتب خالد ميري مقاله قائلًا: "تجرى مواجهة العشوائيات بعد النجاح في القضاء على العشوائيات الخطرة وتوفير 250 ألف شقة مفروشة بالمجان لسكانها، كما بدأت الدولة في المشروع الأكبر والأهم لتطوير الريف المصري وإنقاذه، وتوفير حياة كريمة لسكانه الـ58 مليونا هم أكثر من نصف سكان الشعب، مشروع ضخم بتكلفة 500 مليار جنيه ومن المقرر أن ينتهى في 3 سنوات فقط، كما تعمل الدولة بكل جهد لتوفير لقاح كورونا لمواطنيها لحمايتهم من الجائحة التي تهدد عالمنا بأكمله، على طريق المستقبل تسير مصر السيسي بخطى قوية واثقة، وبقوة الشعب ووحدته تستطيع تحقيق النجاح في كل الملفات مهما كانت صعبة أو مستحيلة".وفي الشأن ذاته، أشار الكاتب عبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" في عموده (من آن لآخر) تحت عنوان (الرئيس يصطحب الحكومة لتفقد عزبة الهجانة، المعنى والرسالة) إلى أهمية إفساح البرامج التليفزيونية وتخصيص أوقات كافية لعرض الكثير من الحقائق على أرض الواقع حتى نصل إلى تشكيل حالة من الوعي لدى المصريين، لإدراك وفهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي وجهود الدولة المصرية في التعامل مع هذه القضايا".وقال "توفيق" إننا في حاجة إلى تكاتف وتماسك واحتشاد سواء للمساهمة في المشروعات العملاقة التي تستهدف تغيير حياة الفئات الفقيرة والبسيطة والأكثر إلى الأفضل، وكذلك المشاركة في الوعي والإدراك والفهم لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.وشدد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودًا مسبوقة في تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع مواطنيها، وأيضا تحقيق التوزيع العادل لثمار ونتائج النمو بحيث لا ينعكس فقط على منطقة أو فئة بعينها ولكن يشمل الجميع، وهذه رؤية رئاسية غير مسبوقا، منوها إلى أن فهم التحديات المصرية هو بداية الطريق للوعي الشعبي، وأن يتوقف المواطن طويلا قبل أن يقدم على فعل أو تصرف خارج القوانين وقرارات ومخططات الدولة لأن ذلك ينعكس بالسلب على الدولة والشعب.واختتم مقاله قائلًا: "على الجميع أن يدرك أن قوة الدولة هي لمصلحة المواطن وليست ضده، فالنظرة الشخصية والضيقة للأمور تتسبب في كوارث وأوضاع مأساوية، فلابد أن نلتزم بقوانين وقرارات الدولة ورؤيتها وتخطيطها لأن فيها المصلحة العامة والحرص على الدولة، وأيضا استشراف المستقبل".وفي الشأن الرياضي، سلط الكاتب ‬عبد المحسن ‬سلامة، رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام، في مقاله الضوء على المباراة المنتظرة اليوم في بطولة كأس العالم للأندية بين فريقي الأهلي وبايرن ميونيخ.وأوضح أنه يتمنى أن ينتصر الأهلي قائلًا: "أعتقد أن ملايين المصريين، والعرب، والأفارقة يتمنون ذلك، لأن الأهلي يمثل الكرة المصرية، والعربية، والإفريقية في موقعة اليوم، بايرن ميونخ الألماني فريق كبير، وبطل أوروبا، وهزيمته ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة، فقد فعلها الأهلي من قبل، ومن الممكن أن يفعلها اليوم إذا أدرك لاعبوه أهمية هذا المكسب لهم، ولملايين المشجعين، الذين سوف يتابعون هذه المباراة".وأشار إلى الميزة في هذه المباراة، اليوم، أنها مباراة رسمية، وليست ودية، وفوز الأهلي يعنى إعلاء تقييمه على مستوى الرياضة العالمية، وإعلاء تقييم كل لاعبيه- بلا استثناء، وتابع: "الأهلي هو نادي القرن، ويملك تاريخا طويلا، وملايين المشجعين، والمحبين، ومصر اليوم كلها أهلي، بغض النظر عمن يشجع الأهلي، أو يشجع فريقا آخر".واختتم مقاله قائلًا: "في كل الأحوال، سواء الفوز أو غير ذلك، فإن الرياضة المصرية تعيش هذه الأيام مناسبات سعيدة، كان آخرها بطولة كأس العالم لليد التي أذهلت مصر العالم بتنظيمها، ونجح الفريق المصري في نيل احترام كل محبي كرة اليد في العالم".