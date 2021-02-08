افتتاحيات الصحف تركز على جولة الرئيس السيسي في عزبة الهجانة

ركزت صحف القاهرة في افتتاحياتها، صباح اليوم الاثنين، على عدد من الموضوعات المهمة، منها القمة الإفريقية وأيضًا الجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي في عزبة الهجانة.وقالت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها تحت عنوان (الهجانة، وموعد مع الحياة): "بالزغاريد والهتاف والتصفيق، احتشد المواطنون البسطاء حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، التفوا حوله بلا حواجز أو موانع، وجدوا من يحن عليهم ويستمع إلى مطالبهم وينفذها فورًا، خاصة انه اصطحب معه أعضاء من الحكومة المعنيين بتغيير وجه الحياة في المنطقة".وأشارت (الجمهورية) إلى أن زيارة الرئيس لـ"العزبة" انطلاقة لحياة جديدة لمنطقة محرومة من الخدمات منذ سنوات طويلة، سيتم رصف شوارعها، وستشهد أعمال تطوير وتجميل وفتح منافذ ومحلات تحت كوبري "الجيش"، وموقف أتوبيس سوبر جيت وميكروباص وأتوبيس نقل عام وسرفيس، وهي قلب جديد للمنطقة، "العشوائية" التي سيمتد إليها نور شمس التنمية على كافة المحاور.وأضافت الصحيفة، إن عمليات التطوير تشمل افتتاح أفران بلدية وأفرنجية لخدمة الأهالي وملاعب وحدائق خضراء، لتكون مناسبة للسكان الذين منحتهم زيارة الرئيس الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا وتفاؤلا.وأوضحت " الجمهورية" أن "العزبة" ستشهد منارات مدارس لتعليم الأبناء، وإقامة نقاط أمنية ومرورية، لتكتمل منظومة التطوير بسيادة أمنية تدعم الاستقرار وتحمى المليارات التي ستتكلفها عملية تطوير الحياة ورفع مستوى معيشة المواطنين في الذين أصبحوا على موعد مع الحياة.أما صحيفة (الأهرام) فسلطت الضوء في افتتاحيتها على القمة الإفريقية وتحديات التنمية وإنهاء الحروب،وأوضحت أن القمة الإفريقية الرابعة والثلاثين عقدت وسط تحديات عديدة لا تزال تواجه القارة الإفريقية وتتطلب المزيد من العمل والجهد للتغلب عليها ولتحقيق أحلام وطموحات الشعوب الإفريقية، ولعل أبرز تحد يواجه القارة هو استمرار الصراعات والحروب في بعض دولها والتي تمثل أكبر عائق أمام تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية، حيث تستنزف تلك الصراعات موارد القارة البشرية والطبيعية.ونوهت بأنه رغم مبادرة إسكات البنادق التي تبنتها القمة الإفريقية في السابق، إلا أن الأزمات والصراعات ما زالت مستمرة وهو ما يتطلب دورا أكبر لمجلس الأمن والسلم الإفريقي في التسوية السياسية لتلك الصراعات، خاصة أنه بالفعل حدثت تطورات إيجابية في هذا الملف بعد التوصل لاتفاق سلام في السودان وإنهاء الصراعات في دارفور وغيرهما، وهو ما يؤكد ضرورة العمل الإفريقي المشترك في معالجة تلك الأزمات.وذكرت صحيفة (الأهرام) أن تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي يعد أيضا من التحديات الكبيرة التي تواجه القارة الإفريقية في ظل تزايد عدد السكان لأكثر من مليار نسمة واستمرار معدلات الفقر والبطالة العالية في كثير من دول القارة، وتزامن معها زيادة ظاهرة الهجرة غير المشروعة لأوروبا والتي تستنزف عقول وموارد القارة البشرية، ولذلك فإن هناك حاجة لتعزيز جهود تحقيق التنمية وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تمتلكها القارة وتهيئة مناخ الاستثمار ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، وتطوير البنية التحتية لتحقيق الاندماج والتأمل القاري، وهو الأمر الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام القمة، حيث شدد على أهمية دعم مصر الكامل لتحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بالاتحاد الإفريقي ومؤسساته وتدعيم أجندة 2063 وخطتها العشرية الأولى وتنفيذ استحقاقات عام 2021 (الفنون والثقافة والتراث).وأفادت الصحيفة بأن إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية خلال رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي عام 2019 أسهم في تعزيز التجارة البينية الإفريقية ودعم المشروعات المشتركة، وتطوير البنية الأساسية حيث يمكن للدول الإفريقية الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وفقا لأحدث المعايير العالمية.واختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول: "إن إفريقيا قادرة على مواجهة تحدى التنمية بما تمتلكه من قدرات وإمكانات هائلة في تحقيق التنمية خاصة في ظل التنافس العالمي من جانب القوى الكبرى والغنية للاستثمار في أفريقيا، والتي تؤهلها لتبوؤ مكانة متميزة على الخريطة الاقتصادية العالمية".