1037 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 1037 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية بالإضافة إلى 59 حالة وفاة جديدة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الإثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغت 555 ألفا و511 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12 ألفا و62 حالة وفاة.وأشار المركز إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 511 ألفا و502 حالة، بينما يبلغ عدد الحالات النشطة 31 ألفا و983 حالة.