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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد انسحاب ترامب.. بايدن يعيد أمريكا لأنشطة مجلس حقوق الإنسان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:22 ص
بايدن
بايدن
هدير سند
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تستأنف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المشاركة في أنشطة مجلس حقوق الإنسان، وذلك بعد 3 سنوات من انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب،بسبب ما وصفته إدارته بالتحيز ضد إسرائيل وعدم وجود إصلاح.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعلن اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعود إلى المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له بصفة مراقب، بحسب سكاي نيوز.

وقال المسؤول يوزارة الخارجية الأمريكية "نعتزم القيام بذلك ونحن نعلم أن الطريقة الأكثر فعالية لإصلاح وتحسين المجلس هي التعامل معه بطريقة قائمة على المبادئ"، مضيفا "نعلم أن المجلس لديه القدرة على أن يكون منبرا مهما لمن يحاربون الطغيان والظلم في جميع أنحاء العالم. ونسعى من خلال وجودنا على الطاولة إصلاحه والتأكد من أنه يمكن أن يرقى إلى مستوى هذه الإمكانات"

وانسحب ترامب من مجلس حقوق الإنسان في 2018، بسبب ما وصفه بالتحيز المزمن ضد إسرائيل وعدم وجود إصلاح.

ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم193 عضو، أعضاء جددا في المجلس في وقت لاحق هذا العام.

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