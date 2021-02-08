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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«جوجل» يحتفل بالذكرى الـ 90 لميلاد شادية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:10 ص
جوجل
جوجل
هويدا سعيد
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احتفل محرك البحث العملاق "جوجل"، اليوم الاثنين 8 فبراير، بالذكرى التسعين لميلاد الفنانة القديرة الراحلة شادية، كعادة الموقع الشهير في الاحتفال بالعلامات البارزة بمختلف المجالات.

و ولدت فاطمة كمال الدين أحمد شاكر، في 8 فبراير 1931، والتي عرفت فيما بعد باسم شادية بالحلمية الجديدة بالقاهرة، لأم مصرية من أصل تركي وأب مصري الأصل كان يعمل مهندسًا زراعيا بالمزارع الملكية، وكان ترتيبها الخامسة بين اخوتها حيث يكبرها أشقاؤها محمد وسعاد وطاهر وعفاف.

لقبت من قبل أفراد الأهل والعائلة باسم "شوشو"، بينما الأصدقاء من الوسط الفني والمقربين ينادوها باسم "فتوش".

بعد مشوارها الفني الطويل التي قدمته من خلال أكثر من 150فيلمًا ومسرحية واحدة هي "ريا وسكنية" وأكثر من 500 أغنية وكان منها العديد من الأغاني الوطنية، أشهرها أغنية يا حبيبتي يا مصر، ورحلت عن عالمنا قبل أكثر من 4 أعوام، وتحديدا في شهر نوفمبر من عام 2017.

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