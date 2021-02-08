وزير التموين يفتتح عددا من المشروعات في المنيا اليوم

يفتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، عددا من مراكز التموين والمخابز المتطورة بمحافظة المنيا.وتشمل جولة وزير التموين لقاء اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بديوان عام المحافظة، ليتوجها معًا لزيارة مركز المصرية لتجارة السلع الغذائية، وشركة مطاحن مصر الوسطى بمنطقة دماريس.كما تشمل الزيارة، افتتاح مكاتب التموين المطورة بقرية قلوصنا بمركز سمالوط، وآخر بمركز مطاي ثم يختتم زيارته بافتتاح مكتب تموين بنى مزار.