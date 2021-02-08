اعتقال وفصل وتعرية.. معلمة تركية تروي معاناتها تحت حكم أردوغان

كشف موقع "أحوال تركية" النقاب عن معاناة المعلمة التركية" أكون كاراداغ" التي تم اعتقالها واجبارها على التعري، وقال ان قصتها واحدة من عشرات الآلاف من الأشخاص في تركيا، الذين طردوا من وظائفهم في الخدمة المدنية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.و بدأ كابوس كارادوغ في 29 أكتوبر 2016، عندما تم فصلها من وظيفتها كمدرس بمرسوم رئاسي قبل أن تحتجزها الشرطة وبدأت في الاحتجاج أمام مدرستها، بدون دعم من نقابتها، وكانت الإدارة في مدرستها ضد الاحتجاج، الذي تلقى دعمًا من الطلاب والمعلمين، وتمكن مدير المدرسة في النهاية من إنهائه عن طريق التهديدات، وفي تلك المرحلة، قررت "كارادغ" الانضمام إلى حفنة من موظفي الخدمة المدنية الذين كانوا ينظمون مظاهرات في شارع يوكسيل الشهير في أنقرة للاحتجاج على فصلهم من الوظائف الحكومية بموجب مرسوم بقوانين أثناء حالة الطوارئ المعلنة بعد الانقلاب الفاشل.كما تحدثت "كراداغ" عن المعاملة التي تلقتها أثناء احتجازها لدى الشرطة، وقالت "طلب مني حارس السجن خلع ملابسي ورفضت حتى نزع ثلاثة حراس ملابسي بالقوة،وأوضحت أنها أدركت أن هذه كانت ممارسة معتادة".وتابع الموقع، استمر احتجاجهم لسنوات في منطقة كيزيلاى بوسط العاصمة تحت شعار "أريد استعادة وظيفتي" ولا يزال أعضاء المجموعة مصممين على الادعاء بأن ما يقولون أنه من حقهم، على الرغم من اعتقالهم مئات المرات، وبعد خمسة أيام من محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حالة الطوارئ وبدأ في إصدار المراسيم التي أدت إلى وضع حوالي 80 ألف شخص خلف القضبان وفصل أكثر من 150 ألفًا من وظائفهم الحكومية.وتساءلت "كراداغ" كيف تمكنت الحكومة من كتابة آلاف الصفحات، التي تضم قوائم طويلة من المشتبه بهم بهذه السرعة بعد محاولة الانقلاب، وتابعت كان الوضع "مريبًا للغاية"، إن إقالة موظفي الخدمة المدنية لم تكن غير قانونية فحسب، بل أغلقت جميع السبل أمام الضحايا للمطالبة بحقوقهم القانونية، وقيل إنه تم إنشاء لجنة حالة الطوارئ، لكن هذا لمنعنا من التقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تخيل نفس الأشخاص الذين طردوك وهم يفحصون ملف الفصل الخاص بك."فيما تم إطلاق لجنة التحقيق في إجراءات الطوارئ بعد الانقلاب الفاشل، وهي هيئة حكومية تم تشكيلها للإشراف على قضايا مثل قضية كاراداغ وبعد أن رفضت المحكمة الدستورية التركية رفض المتقدمين الأتراك المتأثرين بقوانين المرسوم، ذهبوا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، التي واجهت طوفانًا من حوالي 25000 طلب وحثت تركيا على تشكيل اللجنة وأصدرت الهيئة أول حكم لها في ديسمبر 2017، واعتبارًا من أوائل عام 2019، تم رفض 92.7 بالمائة من الطلبات المقدمة إلى اللجنة، مع وجود حوالي 60 بالمائة من الحالات التي لا تزال تنتظر الحل.وتابعت المعملة "كاراداغ": إن الحكومة التركية كانت تعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها النازيون في فترة ما بعد الانقلاب، أولًا من خلال خلق أعداء من الشريحة الأقل حظًا في المجتمع، والتي أعقبها التدمير البطيء للجماعات الأخرى.قالت: "هذا ما حدث في تركيا في الوقت الحاضر، يتم إعلان الجميع على أنهم من جماعة غولن، أو عضو في حزب العمال الكردستاني أو DHKP-C"،جميع المنظمات المحظورة التي صنفتها أنقرة جماعات إرهابية، كما معظم الموظفين الحكوميين المفصولين متهمون بصلاتهم بالداعية الإسلامي فتح الله غولن وأتباعه، لكن كان هناك العديد من الموظفين الآخرين الذين ينتمون إلى جماعات معارضة أخرى"جدير بالذكر أن النائب والمحامي عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، عمر فاروق غيرلي أوغلو،قد أثار جدلًا في أواخر العام الماضي حول التفتيش غير القانوني في سجون تركيا، عندما أفاد بأن حوالي 30 امرأة تم تفتيشهن عاريات بشكل مسبق في سجن غربي تركيا.