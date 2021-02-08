رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤرخ فرنسي: أردوغان مستبد وأسكت معارضيه بالقمع

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:48 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
أكد المؤرخ الفرنسي "جان فرانسوا كولوسيمو" مؤلف كتاب "LeSabre et le Turban - إلى أي مدى ستذهب تركيا؟"، خطورة التهديدات التي يشكلها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والضغوط التي يمارسها على كلا من فرنسا وألمانيا، وتابع المؤرخ أنه من الصعب للغاية أن تكون تصرفات تركيا بهذه العدوانية وهي عضو في حلف الناتو، مؤكدا على أن أردوغان يستغل الفوضى العالمية لتحقيق أحلامه التوسعية وعادة مجد الدولة العثمانية من جديد.

وتابع كولو سيمو وفقا لما نقلتح صحيفة "لو جورنال ديمونش" الفرنسية، أن أردوغان رئيس مستبد وخطير، فقد قضى بشكل منهجي خلال عشرين عامًا من تواجده في السلطة على خصومه وألقى بهم في السجن كما نفي واعتقل نخب المجتمع المدني، فهو في الداخل يحاول السيطرة على الشعب التركي تحت شعار القومية التركية الدينية وفي الخارج يستغل الفوضى العالمية لتحقيق أحلامه.

وأردف المؤرخ الفرنسي، أنه لابد من لفظ أردوغان خارج الناتو لاسيما وهو يحاول الأن الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن أردوغان يهاجم سوريا والعراق، ويتدخل في ليبيا، ويغازل روسيا، ويستغل داعش، ويحشد تنظيمات الإسلام السياسي، ويزعج اليونان، تسلح أذربيجان ضد أرمينيا، لا حاجة لعدو مع مثل هذا الصديق!.

وأردف: "كما يضطهد أردوغان الأكراد والعلويين في تركيا ولكنه يعتبر الأتراك الذين هاجروا إلى أوروبا رعاياه، ويدعي أنه قائد جميع المسلمين الذين يعيشون داخل الاتحاد الأوروبين معتبرا فرنسا القوة الرائدة في البحر الأبيض المتوسط ​​والبلد الوحيد للعلمانية الحقيقية، لذلك فهي تواجه بشكل مباشر الطموحات العثمانية الجديدة لأردوغان".

وأضاف: "لم تكن تركيا قط أوروبية، لا في التاريخ ولا في الجغرافيا".

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

موعد غرة شهر رجب 2021

الصور

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

كوريا الجنوبية تجري اختبارات كورونا على الحيوانات الأليفة

«أستيريكس» الترفيهية القريبة من باريس تغلق حوض الدلافين

استطلاع: غالبية الألمان لا يثقون في وعد ميركل بالتطعيم

دراسة أمريكية: إصابات السلالة البريطانية تتضاعف كل 10 أيام

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر