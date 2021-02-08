مؤرخ فرنسي: أردوغان مستبد وأسكت معارضيه بالقمع

أكد المؤرخ الفرنسي "جان فرانسوا كولوسيمو" مؤلف كتاب "LeSabre et le Turban - إلى أي مدى ستذهب تركيا؟"، خطورة التهديدات التي يشكلها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والضغوط التي يمارسها على كلا من فرنسا وألمانيا، وتابع المؤرخ أنه من الصعب للغاية أن تكون تصرفات تركيا بهذه العدوانية وهي عضو في حلف الناتو، مؤكدا على أن أردوغان يستغل الفوضى العالمية لتحقيق أحلامه التوسعية وعادة مجد الدولة العثمانية من جديد.وتابع كولو سيمو وفقا لما نقلتح صحيفة "لو جورنال ديمونش" الفرنسية، أن أردوغان رئيس مستبد وخطير، فقد قضى بشكل منهجي خلال عشرين عامًا من تواجده في السلطة على خصومه وألقى بهم في السجن كما نفي واعتقل نخب المجتمع المدني، فهو في الداخل يحاول السيطرة على الشعب التركي تحت شعار القومية التركية الدينية وفي الخارج يستغل الفوضى العالمية لتحقيق أحلامه.وأردف المؤرخ الفرنسي، أنه لابد من لفظ أردوغان خارج الناتو لاسيما وهو يحاول الأن الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن أردوغان يهاجم سوريا والعراق، ويتدخل في ليبيا، ويغازل روسيا، ويستغل داعش، ويحشد تنظيمات الإسلام السياسي، ويزعج اليونان، تسلح أذربيجان ضد أرمينيا، لا حاجة لعدو مع مثل هذا الصديق!.وأردف: "كما يضطهد أردوغان الأكراد والعلويين في تركيا ولكنه يعتبر الأتراك الذين هاجروا إلى أوروبا رعاياه، ويدعي أنه قائد جميع المسلمين الذين يعيشون داخل الاتحاد الأوروبين معتبرا فرنسا القوة الرائدة في البحر الأبيض المتوسط ​​والبلد الوحيد للعلمانية الحقيقية، لذلك فهي تواجه بشكل مباشر الطموحات العثمانية الجديدة لأردوغان".وأضاف: "لم تكن تركيا قط أوروبية، لا في التاريخ ولا في الجغرافيا".