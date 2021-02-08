رئيس غرفة للخبازين: نوزع الخبز «البائت» علي المواطنين الأتراك

أعلن علي ساري، رئيس غرفة الخبازين والتجار والحرفيين في كوجالي، عن توزيع 50 ألف رغيف ضمن حملة الخبز المعلق.وقال رئيس غرفة الخبازين إنهم قدموا الخبز «البائت» بخصم 25 % إلى 50 ألف أسرة تركية تتلقى المساعدات الاجتماعية، وأنهم باعوا 50 ألف رغيف بائت بنصف الثمن، وفقا لجريدة «جرتشك جوندام» التركية.وأضاف ساري: «ستستمر مبيعات الخبز البائت لدينا في جميع أنحاء كوجالي، نعتقد أن حملة الخبز المعلق ستزداد بمساهمة مواطنينا الفطنة، سنستمر في توصيل ما يقرب من 50 ألف رغيف خبز إلى مواطنينا من ذوي الدخل المنخفض، بمعدل أكثر من 100 رغيف خبز لحوالي 500 مخبز».وأوضح «ساري»: «من أجل منع الهدر ودعم مواطنينا الذين يستهلكون المزيد من الخبز، سنسعى لتوصيل (خبزنا المتبقي من المخلفات) الذي يبلغ حوالي 50 ألف رغيف لمواطنينا من خلال مؤسسة المعونة الاجتماعية، وستستمر عائلاتنا التي لا تستطيع شراء الخبز في تلبية احتياجاتها من الخبز مجانًا إذا تم إخطار غرفة كوجالي للخبازين والتجار والحرفيين».وكان دولت بهشتلي، رئيس الحزب القومي، قد تقدم باقتراح بإعادة العمل بالعادة العثمانية التي تسمى «الخبز المعلق»، وهي أن يقوم كل مواطن قادر ويستطيع شراء ثلاثة أرغفة بترك وتعليق «رغيف» من الأرغفة الثلاثة ليأخذه أحد الفقراء.وشنت المعارضة التركية هجوما علي هذا الاقتراح، لأنه يؤكد وصول الفقر لمستويات قياسية في تركيا، وأن الحصول على الخبز بات مستحيلًا للكثير من الفئات التركية.