رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:02 ص
مباراة الأهلى وبايرن
مباراة الأهلى وبايرن ميونخ
طباعة
يدخل فريق النادي الأهلي مواجهة تاريخية، مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي بايرن ميونيخ الألماني، على ملعب أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يخوض فريق الكرة بالأهلي، بطل إفريقيا، مباراة قوية ومتفاوتة في المستوى الفني عندما يلتقي بايرن ميونيخ، بطل أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، خاصة أنها مباراة ستكون صعبة بسبب فارق الإمكانيات بين لاعبي الأهلي ولاعبي بايرن ميونيخ من حيث الإمكانيات والقيمة السوقية.

وعلى الرغم من التفاوت الكبير في القيمة التسويقية بين لاعبي الأهلي وبايرن ميونخ؛ إلا أن جمهور المارد الأحمر يأمل في تقديم مباراة قوية أمام أحد أقوى الفريق في العالم وبطل أوروبا والدوري الألماني.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن يدخل الأهلي مواجهته التاريخية أمام بايرن ميونخ، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ

كما أنه من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي بطل إفريقيا، وبايرن ميونخ بطل أوروبا، على قنوات "بي ان سبورتس" المفتوحة والمشفرة.

موضوعات متعلقة

نجم المصارعة العالمى «ريكس» يفاجئ زوجته بتغيير جنسه

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

الباز يكشف كيف خان أبو تريكة الأهلي.. ولماذا طلبت البعثة عدم حضوره مباراة بايرن؟

الصور

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

الأكثر قراءة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 8-2-2021

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8-2-2021

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر