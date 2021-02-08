منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ

يدخل فريق النادي الأهلي مواجهة تاريخية، مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي بايرن ميونيخ الألماني، على ملعب أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.ومن المقرر أن يخوض فريق الكرة بالأهلي، بطل إفريقيا، مباراة قوية ومتفاوتة في المستوى الفني عندما يلتقي بايرن ميونيخ، بطل أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، خاصة أنها مباراة ستكون صعبة بسبب فارق الإمكانيات بين لاعبي الأهلي ولاعبي بايرن ميونيخ من حيث الإمكانيات والقيمة السوقية.وعلى الرغم من التفاوت الكبير في القيمة التسويقية بين لاعبي الأهلي وبايرن ميونخ؛ إلا أن جمهور المارد الأحمر يأمل في تقديم مباراة قوية أمام أحد أقوى الفريق في العالم وبطل أوروبا والدوري الألماني.ومن المقرر أن يدخل الأهلي مواجهته التاريخية أمام بايرن ميونخ، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.كما أنه من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي بطل إفريقيا، وبايرن ميونخ بطل أوروبا، على قنوات "بي ان سبورتس" المفتوحة والمشفرة.