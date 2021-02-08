مواطن تركى يشعل النار فى بوستر لأردوغان

اعتقلت الشرطة التركية المواطن «هاليس. ب»، صاحب الـ26 عامًا، بعد حرقه بوسترًا خاصًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مبنى المحولات بأنقرة.وقالت جريدة «جرتشك جوندام»، إن المواطنين لاحظوا حريقًا اندلع في الجزء الخارجي من مبنى المحولات في منطقة بورساكلار في أنقرة، فأبلغوا الطوارئ، وتدخل رجال الإطفاء وأخمدوا النيران في وقت قصير.