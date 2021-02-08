عضو غرفة الجيزة التجارية: 5000 مشارك في الأوكازيون الشتوي هذا العام

قال أسامة الرفاعي، عضو غرفة الجيزة التجارية، تزامنا مع بدء الاوكازيون الشتوي لمدة شهر بداية من 7 فبراير، في تصريحات لـ " الدستور" أنه من المتوقع ان يصل المشاركين في الاوكازيون هذا العام لأكثر من 5000 مشارك من التجار، ويمثل قطاع الملابس الجاهزة النسبة الأكبر مشاركة بين المشاركين.وأضاف عضو غرفة الجيزة التجارية، أن نسب الخصم هذا العام تتراوح ما بين 20%و 50%، باختلاف الأنشطة حيث سيصل نسبه الخصم في بعض محلات الملابس لـ 70%.وأضاف "الرفاعي" ان هناك رقابة صارمة على المشاركين في الاوكازيون سواء من جهاز حماية المستهلك او مباحث التموين او مديريات التموين، بالإضافة لغرف العمليات المشكلة بالغرف التجارية لمراقبة الأسعار.واوصي المستهلكين بضرورة الحصول على فاتورة رسمية من المحلات، لضمان حقوقهم في الاستبدال والاسترجاع، ولابد من الإعلان داخل المتجر عن أسعار السلع قبل وبعد الخصم، مشددا على أن هناك عقوبات صارمة قد تصل غرامتها لميلون جنيه على المخالفين لشروط الاوكازيون، وأخطرها الخصومات الوهمية حيث سيطبق على المخالف القانون 181 لسنه 2018.وأضاف "الرفاعي" أن هناك اتجاه من الدولة لمد فترة الاوكازيون حتى عيد الام هذا العام، حيث تشهد تلك الفترة رواجا كبيرا في ظل هذا الموسم الاجتماعي وأيضا لكثرة السلع المعروضة من كافة القطاعات التجارية.