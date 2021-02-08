رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تؤكد اعتقال مواطنتها الصحفية تشينج لى فى الصين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:59 ص
ماريز باين
ماريز باين
وكالات
طباعة
أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين اليوم الاثنين توقيف مذيعة أخبار أسترالية صينية المولد رسميا بعد ستة أشهر من الاحتجاز.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" احتجزت تشينج لي، مذيعة الأخبار في محطة شبكة تلفزيون الصين الدولية الحكومية، في أغسطس الماضي للاشتباه في تعريضها الأمن القومي الصيني للخطر.

وقالت باين في بيان إن تشنج لي اعتقلت رسميا في 5 فبراير الجاري للاشتباه في قيامها بنقل أسرار الدولة بشكل غير قانوني إلى الخارج.

وتابعت باين أن كانبرا أثارت بشكل معتاد مخاوفها بشأن احتجاز تشينج، بما في ذلك ظروف احتجازها، وزارها مسؤولو السفارة ست مرات، كان آخرها في يناير.

وتعتبر قضية تشينج واحدة من سلسلة حوادث تورط فيها صحفيون أجانب في الصين خلال العام الماضي.

وتم نقل اثنين من المراسلين الأستراليين إلى خارج الصين في شهر سبتمبر الماضي، بعد أن أبلغا أنهما "متورطان" في قضية تشينج ولم يسمح لهما بمغادرة البلاد إلا بعد الموافقة على الخضوع لاستجواب مسؤولي أمن الدولة الصينيين.

وفي وقت سابق من العام الماضي، تم طرد جميع الصحفيين الأمريكيين الذين يعملون لصالح صحف" نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال" من الصين، في إطار إجراءات انتقامية اتخذتها بكين بعد قيام واشنطن بتقليص عدد الصحفيين الصينيين في الولايات المتحدة.

موضوعات متعلقة

سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الباز يكشف كيف خان أبو تريكة الأهلي.. ولماذا طلبت البعثة عدم حضوره مباراة بايرن؟

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

الصور

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

الأكثر قراءة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 8-2-2021

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8-2-2021

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر