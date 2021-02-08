أستراليا تؤكد اعتقال مواطنتها الصحفية تشينج لى فى الصين

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين اليوم الاثنين توقيف مذيعة أخبار أسترالية صينية المولد رسميا بعد ستة أشهر من الاحتجاز.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" احتجزت تشينج لي، مذيعة الأخبار في محطة شبكة تلفزيون الصين الدولية الحكومية، في أغسطس الماضي للاشتباه في تعريضها الأمن القومي الصيني للخطر.وقالت باين في بيان إن تشنج لي اعتقلت رسميا في 5 فبراير الجاري للاشتباه في قيامها بنقل أسرار الدولة بشكل غير قانوني إلى الخارج.وتابعت باين أن كانبرا أثارت بشكل معتاد مخاوفها بشأن احتجاز تشينج، بما في ذلك ظروف احتجازها، وزارها مسؤولو السفارة ست مرات، كان آخرها في يناير.وتعتبر قضية تشينج واحدة من سلسلة حوادث تورط فيها صحفيون أجانب في الصين خلال العام الماضي.وتم نقل اثنين من المراسلين الأستراليين إلى خارج الصين في شهر سبتمبر الماضي، بعد أن أبلغا أنهما "متورطان" في قضية تشينج ولم يسمح لهما بمغادرة البلاد إلا بعد الموافقة على الخضوع لاستجواب مسؤولي أمن الدولة الصينيين.وفي وقت سابق من العام الماضي، تم طرد جميع الصحفيين الأمريكيين الذين يعملون لصالح صحف" نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال" من الصين، في إطار إجراءات انتقامية اتخذتها بكين بعد قيام واشنطن بتقليص عدد الصحفيين الصينيين في الولايات المتحدة.