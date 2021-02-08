اكتشاف مقهى لتقديم الشيشة وتغريم 36 شخصًا 28 ألف جنيه إسترلينى فى بريطانيا

صوّر ضباط الشرطة البريطانية اللحظة التي قاموا فيها بضبط مقهى سري غير قانوني للشيشة في ويست ميدلاندز، غربي البلاد.وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الشرطة وقعت غرامة على 36 شخصًا تم ضبطهم هناك في تجمع يخرق قانون الإغلاق بسبب فيروس كورونا بنحو 28000 إسترليني.وتم العثور على المجموعة في أحد المقاهي فوق متجر للمواد الغذائية في برمنجهام، وقامت الشرطة بفرض الغرامات الجديدة على الحضور والتي تبلغ 800 جنيه إسترليني للفرد.وشددت الحكومة عقوبة أولئك الذين يحضرون تجمعات يزيد فيها العدد عن 15 أو أكثر في محاولة لوقف الانتهاكات الخاصة بقرار الإغلاق بسبب فيروس كورونا.وبلغ مجموع الغرامات 28800 جنيه إسترليني.