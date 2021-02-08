الهند تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة و84 وفاة بكورونا

سجلت الهند 11 ألفا و831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و838 ألفا و194 شخصا.وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 84 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفا و80 شخصا.