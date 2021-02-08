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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسفرت نتائج انتخابات نقابة المحامين باسيوط عن دائرة جنوب بفوز احمد البدراوى نقيبا وعلى مقعد الشباب فاز ضياء سالم وعن قسم أول فاز جمال عيد وعن قسم ثان

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:34 ص
انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أسفرت نتائج انتخابات نقابة المحامين بأسيوط دائرة جنوب بفوز أحمد البدراوي نقيبًا وعلى مقعد الشباب فاز ضياء سالم وعن قسم أول فاز جمال عيد وعن قسم ثان فاز باهر عبدالرحمن، وعن أبوتيج فاز أحمد فواز وعن َمحكمة البداري فاز حسن قرشي وعن صدفا فاز إبراهيم شلبي وعن الساحل فاز عبدالحكيم الديب وعن الغنايم فاز بكر البشير.

كان قد توافد المئات من المحامين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة شمال وجنوب داخل 15 لجنة بمختلف محاكم المحافظة.

وتنافس على مقعد النقيب بنقابة جنوب أسيوط 4 مرشحين وعلى مقعد الشباب بنقابة جنوب أسيوط 9 مرشحين بينما تنافس على مقاعد العضوية 26 مرشحًا
وفي نقابة شمال أسيوط تنافس 3 مرشحين على مقعد النقيب بينما يتنافس على مقعد الشباب 11 مرشحا و23 مرشحا تنافسو على مقاعد الأعضاء.

وقال محمد عبد العظيم كركاب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمشرف العام على نقابتي جنوب وشمال أسيوط ان نقابة المحامين شهدت عرس انتخابي تحت اشراف قضائي في أجواء محبه بين المرشحين دون أي غضاضه من ينجح يخدم المحامين ومن لم يحالفه التوفيق يعمل ويتقدم في الانتخابات المقبلة.

وأشار الى نزاهة العملية الانتخابية بنقابة المحامين لا تفرق مع المرشحين من يكون نقيبا او عضوا جميعهم في الاخر اسرة واحدة تحت مظلة نقابة المحامين.

وأشار كركاب الى ان تم اعداد 8 مقار للانتخابات في نقابة جنوب أسيوط حيث تم اعداد سرادقات بفناء المحاكم كل مركز في مقره وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تخصيص باب لدخول الناخبين واخر لخروجهم بعد انتهاء عملية التصويت.

وأضاف كركاب ان من لهم حق التصويت 4040 عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين جنوب أسيوط و3548 عضوا بنقابة المحامين شمال أسيوط.
انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين

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