مياه بنى سويف: توقف محطة مياه أشمنت 24 ساعة لحدوث عطل مفاجىء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الإثنين، عن انقطاع مياه الشرب عن قرى " أشمنت، نجع العرب، دلاص، الرياض، بهبشين، بني زايد، جميع عزب غرب الميمون".وضعف المياه بمناطق "مدينة ناصر، والشناوية، ومدينة الوسطى، والميمون، وكوم أدريجا" من الساعة ١٢ ظهرًا اليوم الإثنين وحتى 12 ظهرًا غدا الثلاثاء لمدة 24 ساعة نظرًا لتوقف محطة مياه أشمنت، لإصلاح عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي للمحطة.وطالبت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه تلك الفترة، وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة، حال طلبها برجاء الإتصال بالخط الساخن 125، وتعتذر الشركة عن هذا الانقطاع الخارج عن إرادتها مؤكدين سوف نبذل قصاري جهدنا لسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه.