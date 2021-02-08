رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياه بنى سويف: توقف محطة مياه أشمنت 24 ساعة لحدوث عطل مفاجىء

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:28 ص
محطة مياه
محطة مياه
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الإثنين، عن انقطاع مياه الشرب عن قرى " أشمنت، نجع العرب، دلاص، الرياض، بهبشين، بني زايد، جميع عزب غرب الميمون".

وضعف المياه بمناطق "مدينة ناصر، والشناوية، ومدينة الوسطى، والميمون، وكوم أدريجا" من الساعة ١٢ ظهرًا اليوم الإثنين وحتى 12 ظهرًا غدا الثلاثاء لمدة 24 ساعة نظرًا لتوقف محطة مياه أشمنت، لإصلاح عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي للمحطة.

وطالبت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه تلك الفترة، وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة، حال طلبها برجاء الإتصال بالخط الساخن 125، وتعتذر الشركة عن هذا الانقطاع الخارج عن إرادتها مؤكدين سوف نبذل قصاري جهدنا لسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه.

موضوعات متعلقة

نجم المصارعة العالمى «ريكس» يفاجئ زوجته بتغيير جنسه

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

مواطن تركى يشعل النار فى بوستر لأردوغان

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

الصور

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

الأكثر قراءة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 8-2-2021

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8-2-2021

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر