واشنطن: على الحوثيين وقف هجماتهم ضد السعودية والأعمال العسكرية باليمن

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، "أنصار الله" الحوثيين إلى وقف هجماتهم فورا ضد السعودية والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت وزارة الخارجية، في بيان، إن "الولايات المتحدة منزعجة جدا من مواصلة الحوثيين لهجماتهم، وتدعو الحوثيين لوقف هجماتهم فورا ضد المنشآت المدنية في السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية جديدة داخل اليمن، التي بدورها لا تؤدي إلا لمزيد معاناة الشعب اليمني".كما دعت الخارجية في بيانها الحوثيين إلى الامتناع عن الأعمال، التي من شأنها زعزعة الاستقرار، وإظهار التزامهم في إطار جهود المبعوث الأممي مارتين غريفيث، لتحقيق السلام، مؤكدة الوقت قد حان لإيجاد نهاية للصراع.