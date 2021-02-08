رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

90 عامًا من الحب.. حارس مقبرة «شادية»: لا يزورها إلا جمهورها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:18 ص
مقبرة شادية
مقبرة شادية
هاجر رضا
طباعة
لم تكن يومًا في طي النسيان، كانت ولا زالت الدلوعة في قلوب الجماهير، شادية هي معشوقة الجماهير، يحل اليوم ذكرى ميلادها الـ90، لم يختلف يومًا اثنين على حبها، 90 عامًا من الحب والتاريخ الكبير للفنانة الراحلة، كانوا سببًا في زيارة الجمهور المستمرة لها من مختلف الأعمار.

كأنما أراد الجمهور أن يخبرها بأنها موجودة بينهم دائمًا، فقرروا حفر إسمها بآلة حادة على باب المقبرة، يروي عبد البني، حارس مقبرة الفنانة شادية لـ«الدستور»، أن فنها الذي جعل لها قاعدة جماهيرية عريقة هو من تبقي لها، قائلًا: «محدش بيزورها إلا جمهورها».

90 عامًا من تعلق الجمهور بـ«شادية» حتى لحظاتها الأخيرة، يحاول الاطمئنان عليها دومًا، يريد أن يعرف أحوالها حتى بعد رحيلها، احتفظت «شادية» بمحبة واحترام الجمهور طوال الوقت حتى بعد قرار اعتزالها، لم تزايد أو تنطق بكلمة واحدة، تدينها أوتدين الفن، بل انزوت في هدوء تام لتظل محتفظة بمكانتها التي توارثها الجمهور من مختلف الأعمار.

60 عامًا من الحب والعمل والاجتهاد ساعد «شادية» على تكوين قاهدة جماهيرية عريقة، تغنيها عن زيارات الأهل لها، فيواصل عبد النبي حديثه: «المقبرة مقفولة على طول وفين وفين لم حد بييجى يزورها من أهلها، الذين قرروا عدم وضع أي علامة مميزة على المقبرة».
مقبرة شادية
مقبرة شادية
مقبرة شادية
حارس مقبرة
مقبرة شادية
مقبرة شادية
مقبرة شادية
حارس مقبرة

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

الصور

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

الأكثر قراءة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 8-2-2021

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8-2-2021

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر