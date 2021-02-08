90 عامًا من الحب.. حارس مقبرة «شادية»: لا يزورها إلا جمهورها

لم تكن يومًا في طي النسيان، كانت ولا زالت الدلوعة في قلوب الجماهير، شادية هي معشوقة الجماهير، يحل اليوم ذكرى ميلادها الـ90، لم يختلف يومًا اثنين على حبها، 90 عامًا من الحب والتاريخ الكبير للفنانة الراحلة، كانوا سببًا في زيارة الجمهور المستمرة لها من مختلف الأعمار.كأنما أراد الجمهور أن يخبرها بأنها موجودة بينهم دائمًا، فقرروا حفر إسمها بآلة حادة على باب المقبرة، يروي عبد البني، حارس مقبرة الفنانة شادية لـ«الدستور»، أن فنها الذي جعل لها قاعدة جماهيرية عريقة هو من تبقي لها، قائلًا: «محدش بيزورها إلا جمهورها».90 عامًا من تعلق الجمهور بـ«شادية» حتى لحظاتها الأخيرة، يحاول الاطمئنان عليها دومًا، يريد أن يعرف أحوالها حتى بعد رحيلها، احتفظت «شادية» بمحبة واحترام الجمهور طوال الوقت حتى بعد قرار اعتزالها، لم تزايد أو تنطق بكلمة واحدة، تدينها أوتدين الفن، بل انزوت في هدوء تام لتظل محتفظة بمكانتها التي توارثها الجمهور من مختلف الأعمار.60 عامًا من الحب والعمل والاجتهاد ساعد «شادية» على تكوين قاهدة جماهيرية عريقة، تغنيها عن زيارات الأهل لها، فيواصل عبد النبي حديثه: «المقبرة مقفولة على طول وفين وفين لم حد بييجى يزورها من أهلها، الذين قرروا عدم وضع أي علامة مميزة على المقبرة».