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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الطرق الصوفية» يحسم نزاع زعامة العشيرة المحمدية.. الخميس

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:33 ص
الأعلي للصوفية
الأعلي للصوفية
كتب: عمرو رشدي
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يجتمع أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الخميس المقبل، لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات الهامة والمحورية داخل الأوساط الصوفية، ويأتي على رأس هذه المشكلات النزاع القائم على زعامة الطريقة المحمدية الشاذلية وجماعة العشيرة، حيث من المقرر إعلان الشيخ الجديد لهذا الكيان الصوفي الكبير.

ويناقش المجلس مشكلة زيادة الدعم المقدم من الدولة للطرق الصوفية، حيث أعلن وزير الأوقاف مؤخرًا أن حصيلة صناديق النذور وصلت إلى 100 مليون جنيه، وتحصل الطرق الصوفية على نسبة 10% من حصيلة هذه النذور، إلا أن هذه النسبة لا تساهم بشكل كبير في دعم النشاط الصوفي لذلك يطالب شيوخ وأعضاء الصوفية بزيادتها.

وسيتم خلال الاجتماع اعتماد الدكتور جمال الدين الدسوقى شيخًا للطريقة الدسوقية المحمدية بشكل رسمي، خلفًا لوالده الراحل الشيخ العلامة الصوفي مختار الدسوقى، وكذلك سيتم تعيين الشيخ أشرف عاشور البرهامي شيخًا بالوصاية على الطريقة البرهامية، لحين بلوغ نجل نجل شقيقه الراحل الشيخ محمد علي عاشور البرهامي سن الرشد.

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