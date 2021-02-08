الصين تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إن البر الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السابع من فبراير بزيادة بسيطة عن اليوم السابق وكل هذه الحالات الجديدة وافدة من الخارج.وأضافت اللجنة في بيان أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة ارتفع من عشر حالات قبل يوم إلى 16 حالة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 89706 حالات بينما ما زال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.