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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نتائج انتخابات فرعية «المحامين» لمحافظة سوهاج

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:03 ص
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الفرعية لنقابة المحامين بسوهاج فوز كل من عادل أبوالشباب نقيبًا للمحامين في سوهاج، ومحمد فواز عضوًا لمقعد الشباب بالنقابة الفرعية، وعلاء مكي (بندر سوهاج)، ورفعت عبدالعال (مركز سوهاج)، وأبومدين المهدي عن جهينة، ويسري القاضي عن ساقلتة.

كما فاز كل من عبدالفتاح الجبالي عن المراغة، ومحمد جبريل عن المنشاة، ووليد حمد عن طهطا، وعبدالرحمن شكرالله عن طما، وحسام القاضي عن البلينا، وأحمد أبو حساب عن جرجا، وأحمد أبودياب عن أخميم، وأحمد عبدالحميد عن دارالسلام.

جدير بالذكر أن عدد المرشحين بلغ 66 مرشحا من بينهم 4 مرشحين على منصب النقيب، و15 مرشحا عن الشباب لانتخاب مرشح واحد، و47 مرشحا لانتخاب عضو واحد عن كل محكمة جزئية، لوجود 11 محكمة فى 11 مركزًا، وبلغ عدد الجمعية العمومية للمحامين بسوهاج والمراكز 7617 محاميًا، وفى كل محكمة لجنة واحدة وفى كل لجنة 4 صناديق، الأول لانتخاب النقيب والثانى للشباب، والثالث للأعضاء والرابع للحساب الختامى، وفى بندر سوهاج 3 لجان ولجنة لمركز سوهاج، وفى جرجا لجنتين والبلينا لجنتين.

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