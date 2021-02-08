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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان.. إبادة 250 ألف دجاجة إضافية بسبب تفشى إنفلونزا الطيور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:29 ص
إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور
وكالات
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أعلنت سلطات محافظة تشيبا شرق اليابان، أنها ستعدم حوالي 250 ألف دجاجة في مزرعة محلية تفشى فيها فيروس إنفلونزا الطيور، وفقا لما نقلته وكالة "كيودو".

ولمنع انتشار العدوى، حظرت سلطات تشيبا تصدير الدجاج والبيض خارج المنطقة المحيطة بمزرعة الدواجن.

وكانت وكالة "كيودو" أفادت في 4 فبراير بإعدام حوالي 170 ألف دجاجة في المحافظة بسبب اكتشاف بؤرة تفش للعدوى بها.

وفي 19 يناير، قال كاتسونوبو كاتو الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، إنه منذ نوفمبر 2020 تم اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في 36 مزرعة دواجن منتشرة في 15 محافظة في اليابان.

يذكر أن السلطات المحلية أبادت في الإجمالي أكثر من 6.1 مليون دجاجة كجزء من الإجراءات الاحترازية الهادفة للقضاء على الفيروس.

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