رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المراكز الأمريكية: تقديم 41.2 مليون جرعة من لقاح كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:34 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح أمس الأحد، ووزعت 59 مليونا و307800 جرعة.

وأضافت أن هذه الحصيلة لجرعات لقاحي "مودرنا" و"فايزر-بيونتيك" حتى السادسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1100 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد.

ويشير الإحصاء المنشور السبت الماضي إلى أن الدولة استخدمت 39 مليونا و37964 جرعة من اللقاحات ووزعت 59 مليونا و304600 جرعة.

وقالت المراكز إن 31 مليونا و579100 شخص تلقوا جرعة واحدة أو أكثر فيما حصل تسعة ملايين و147185 على الجرعة الثانية حتى الأحد.

وأضافت أن أربعة ملايين و839144 جرعة لقاح جرى التطعيم بها في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

موضوعات متعلقة

نجم المصارعة العالمى «ريكس» يفاجئ زوجته بتغيير جنسه

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

الباز يكشف كيف خان أبو تريكة الأهلي.. ولماذا طلبت البعثة عدم حضوره مباراة بايرن؟

الصور

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8-2-2021

باتشيكو: الزمالك استحق الفوز على الاتحاد

منتخب المغرب يتوج ببطولة أمم أفريقيا للمحليين بفوزه على مالى 2-0

لاتسيو يفوز على كاليارى بهدف نظيف فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر