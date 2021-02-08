رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فيلم «The Little Things» يتصدر إيرادات السينما فى أمريكا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:45 ص
فيلم The Little Things
فيلم The Little Things
وكالات
طباعة
تصدر فيلم الإثارة والجريمة "The Little Things"، للممثل الأمريكي دنزل واشنطن، صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مرة أخرى مسجلا 2.1 مليون دولار في الأسبوع الثاني من العرض.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" خارج أمريكا الشمالية، جمع الفيلم 1.4 مليون دولار في مبيعات التذاكر في 20 دولة. وحقق الفيلم في المجمل 7.8 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا و5.2 مليون دولار عالميا حتى اليوم.


وجاء فيلم الرسوم المتحركة "عائلة كرود: عهد جديد" (ذا كرودز: إيه نيو إيدج) في المركز الثاني مسجلا 1.7 مليون دولار في الأسبوع الحادي عشر من عرضه.

واحتل فيلم الحركة الجديد "الرامي" (ذا ماركسمان) للممثل ليام نيسون المركز الثالث بإيرادات بلغت مليون دولار.

وتراجع فيلم "المرأة الخارقة 1984" (وندر وومان 1984) إلى المركز الرابع بعد أن بلغت إيراداته 905 آلاف دولار. وبلغت إيراداته المحلية الإجمالية 40 مليون دولار، كما حقق 154 مليون دولار على مستوى العالم.

وحقق فيلم الإثارة "صائد الوحوش" (مونستر هانتر) 590 ألف دولار ليحتل بذلك المركز الخامس.

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

الصور

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8-2-2021

باتشيكو: الزمالك استحق الفوز على الاتحاد

منتخب المغرب يتوج ببطولة أمم أفريقيا للمحليين بفوزه على مالى 2-0

لاتسيو يفوز على كاليارى بهدف نظيف فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر