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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: تصريحات بوريل تغيرت بعد عودته لبروكسل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:47 ص
سيرغي لافروف
سيرغي لافروف
وكالات
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أعربت الخارجية الروسية عن استغرابها من تقديرات مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حول زيارته لموسكو، مؤكدة أنها تتعارض مع تصريحاته السابقة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال الوزارة، في بيان: "اطلعنا باستغراب على تقديرات بوريل لنتائج زيارته، إنها تتناقض كثيرا مع التصريحات التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في موسكو".

وأشارت إلى أن بوريل كان بإمكانه إعلان تقديره للزيارة فور اختتامها خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مبينة أن كبير الدبلوماسيين الأوروبيين لم يقيده أحد من حيث الوقت أو الشكل.

وتابعت الوزارة: "ربما تلقى كبير الدبلوماسيين الأوروبيين عند وصوله إلى بروكسل توضيحات حول النقاط التي كان يجب عليه التركيز عليها، لكن هذا الأمر فقط يؤكد من يصيغ سياسة الاتحاد الأوروبي وكيف يتم ذلك".

وقال بوريل، في منشور أصدره الأحد بعد عودته من موسكو، إن روسيا تواصل الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي "معتبرة القيم الديمقراطية تهديدا جوهريا"، مضيفا أن وزراء خارجية دول التكتل سيبحثون احتمال فرض عقوبات على الجانب الروسي خلال اجتماعهم المرتقب يوم 22 فبراير بسبب قضية حقوق الإنسان.

ومع ذلك صرح بوريل قبل ذلك خلال المؤتمر الصحفي مع لافروف يوم 5 فبراير بأن الاتحاد الأوروبي يدعو للحوار مع روسيا، مشيرا إلى أن هناك مجالات يمكن ويجب أن يتعاون الترفان في إطارها.

وكانت المحادثات بين وزير الخارجية الروسي والمفوض الأوروبي في موسكو الأولى من نوعها بين الطرفين منذ 3 سنوات.

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