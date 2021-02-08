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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مادورو: «سبوتنيك V» الروسى أكثر اللقاحات أمانا فى العالم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:01 ص
سبوتنيك V
سبوتنيك V
وكالات
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اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "الأكثر أمانا من بين اللقاحات في العالم".

وقال مادورو، خلال مؤتمر صحفي، إن "سبوتنيك V هو الأكثر أمانًا.. لقد أظهر مستوى عاليًا من الحماية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار مادورو إلى أن التجارب السريرية للقاح الروسي في فنزويلا أظهرت فعاليته بنسبة 100%.

وسجلت فنزويلا "سبوتنيك V" في يناير، ووفقا لمادورو، ستصل أول 10 ملايين جرعة من اللقاح إلى بلاده في الربع الأول من 2021.

وقالت مجلة "لانسيت" البريطانية، إن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا أظهرت أن فعاليته تزيد على 90%.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أطلقت على اللقاح الذي أنتجه معهد "غاماليا" تسمية "سبوتنيك V"، نظرا لما يحمله من رمزية، لأن أول قمر صناعي سوفيتي حمل اسم "سبوتنيك" وتم إطلاقه عام 1957.

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