وفاة وزير الخارجية الأمريكى الأسبق جورج شولتز عن عمر تجاوز 100 سنة

توفي جورج شولتز، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، عن عمر تجاوز 100 سنة، حسبما أفاد معهد هوفر الذي كان شولتز عضوا فخريا فيه.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" وصف المعهد في بيان، شولتز (الذي تولى حقيبة الشؤون الخارجية الأمريكية في الفترة من يوليو 1982 حتى يناير 1989) بأنه كان "أحد السياسيين الأكثر اتساقا في كل الأزمنة"، مشيرا إلى أنه عمل مع ثلاثة رؤساء أمريكيين.وجاء في البيان أيضا أن شولتز شغل خلال حياته المهنية مناصب في وزارات الخارجية والخزانة والعمل وهيئة إدارة الميزانية. وتابع معهد هوفر: "وسوف يبقى في ذاكرتنا كأحد وزراء الخارجية الأكثر تأثيرا في تاريخنا، فقد قام مع الرئيس ريجان بدور محوري إذ أنه غيّر مسار التاريخ بواسطة وسائل دبلوماسية ووضع حدا للحرب الباردة".واحتفى شولتز يوبيله المئوي في ديسمبر الماضي. وفي برقية تهنئة أشار الرئيس السوفيتي الأخير، ميخائيل غورباتشوف، أن سنوات عملهما المشترك كانت حاسمة في إنهاء الحرب الباردة.