صيانة للكهرباء بطريق مصر أسوان ومداخل القرى بالمنيا (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال صيانة لأعمدة وكشافات الإنارة بطريق "مصر _ أسوان" الزراعي ومداخل القرى بالتوازي مع حملات النظافة المكثفة بالأحياء ومداخل القرى التابعة لها بجانب رفع الإشغالات.قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم صيانة كشافات الإنارة بمدخل قرية الحوارتة بنزلة حسين، وطريق أبو جريد_ ريدة وطريق مصر أسوان ببني محمد سلطان لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلًا.من ناحية أخرى قاد الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المركز والمدينة حملات نظافة مكثفة بقرية البرجاية حيث قام قسم البيئة بالقرية بحملات نظافة مكثفة بقرى دماريس، والبرجاية وتم رفع الأتربة والمخلفات من على جانبي الطريق وتم رش الطريق من على الجانبين، كما تم عمل حملة لرفع الإشغالات والتي تسيئ المظهر العام وتعيق الحركة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.