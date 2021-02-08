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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صيانة للكهرباء بطريق مصر أسوان ومداخل القرى بالمنيا (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:35 ص
صيانة للكهرباء
صيانة للكهرباء
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال صيانة لأعمدة وكشافات الإنارة بطريق "مصر _ أسوان" الزراعي ومداخل القرى بالتوازي مع حملات النظافة المكثفة بالأحياء ومداخل القرى التابعة لها بجانب رفع الإشغالات.

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم صيانة كشافات الإنارة بمدخل قرية الحوارتة بنزلة حسين، وطريق أبو جريد_ ريدة وطريق مصر أسوان ببني محمد سلطان لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلًا.

من ناحية أخرى قاد الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المركز والمدينة حملات نظافة مكثفة بقرية البرجاية حيث قام قسم البيئة بالقرية بحملات نظافة مكثفة بقرى دماريس، والبرجاية وتم رفع الأتربة والمخلفات من على جانبي الطريق وتم رش الطريق من على الجانبين، كما تم عمل حملة لرفع الإشغالات والتي تسيئ المظهر العام وتعيق الحركة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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