رئيس هايتى: المتأمرون حاولوا قتلى

قال رئيس هايتي جوفينيل مويس، إن ضباط الأمن الخاص به أحبطوا محاولة انقلاب ضده من خلال قتله، واعتقلوا أكثر من 20 شخصا خلال هذه العملية.وأدعى الرئيس خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بورت أو برنس، بحسب ما نقلته شبكة "هايتي برس نتورك" الإخبارية، أن المتآمرين المزعومين كانوا يهدفون إلى قتل مويس.ولم يذكر مويس تفاصيل أو أدلة أخرى على المؤامرة.وتأتي محاولة الانقلاب المزعومة في الوقت الذي ينخرط فيه أنصار مويس وخصومه في نزاع مرير حول موعد بدء ولايته، وبالتالي متى ستنتهي.وفي هايتي، تستمر فترات الرئاسة لمدة خمس سنوات وتبدأ دائما في 7 فبراير، بعد الانتخابات. وألغيت نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر 2015، والتي تم فيها انتخاب مويس من الجولة الأولى، بسبب التزوير.وبعد ذلك بعام، تم اعلان فوزه في الجولة الثانية من إعادة الانتخابات وأدى اليمين أخيرا في 7فبراير 2017.ويقول مويس وأنصاره إن فترة ولايته بدأت في عام 2017 - وستستمر لعام آخر، بينما يقول معارضوه إنها بدأت في فبراير 2016، وبالتالي انتهت يوم الأحد.ولأكثر من عامين، شهدت هايتي مرارا وتكرارا فترات من الشلل التام بسبب الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان للمطالبة باستقالة مويس، والذي يتهمه منتقدوه بالفساد.