محافظة المنوفية تستقبل طلبات الشركات لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

أعلنت محافظة المنوفية، عن البدء في استقبال طلبات الشركات المتخصصة في مجالات الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء والمقاولات العمومية والأعمال المتكاملة، ومن لها سابقة أعمال من أبناء المحافظة، شريطة توافر كافة الاشتراطات المطلوبة في هذا الشأن، وذلك في موعد أقصاه 24 ساعة.وأكدت المحافظة خلال الإعلان، أن ذلك يأتي في إطار إهتمام الدولة بتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير 81 قرية بمركزي الشهداء وأشمون، وحرص محافظة المنوفية بأن تكون الشركات الوطنية التي ستعمل في هذه المبادرة من أبناء المحافظة.وكانت محافظة المنوفية بالاشتراك مع مؤسسة حياه كريمة، قد حددت الاشتراطات الواجب توافرها بالمنازل التي سوف تشارك في مبادرة سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى في الريف المصري.وحددت المحافظة الشروط بأن يكون المنزل من دور واحد بالطوب اللبن أو البلوك، أن يكون الترميم أو إعادة البناء حتمي للمعيشة وعدم ترميمة يهدد سلامة الأسرة، عدم وجود سقف أو يكون على وشك الانهيار، أن يكون المنزل هو الوحيد للأسرة ولايكون له سكن أخر، أن يكون المنزل ملك لصاحب العقار ومسجل في سجلات الوحدات المحلية.