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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: 19715 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:52 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 171 وفاة و19715 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 78956، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3337048.

وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 191 وفاة و20586 إصابة بالفيروس.

وقالت كارين لاكومب، رئيسة قسم الأمراض المعدية بمستشفى سانت أنطوان في باريس لـ"راديو فرانس إنتر" يوم الجمعة الماضي، إن الإجراءات الجديدة لكبح انتشار فيروس كورونا في فرنسا "حتمية".

وأضافت لاكومب بشأن وضع البلاد جراء كورونا: "ما زلنا في هضبة عالية في فرنسا، ولخفضها ستكون الإجراءات التقييدية الجديدة حتمية".

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