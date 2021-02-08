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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 26845 إصابة و522 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:58 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيلها 26845 إصابة و522 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26845، ليصل العدد الإجمالي إلى 9524640 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت البرازيل يوم 4 فبرابر 56873 إصابة بالفيروس، وفي 5 فبرابر 50872، وفي 6 فبراير 50630.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 522 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 231534 شخصا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة في البلاد يوم 4 فبراير 1232 حالة، وفي 5 فبراير 1239، وفي 6 فبراير 978.

ومن الجدير بالذكر مع ذلك أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في البرازيل تراجعا كبيرا في عطلة نهاية الأسبوع وأيام الإثنين لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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