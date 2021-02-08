القوات الأفغانية تحرر 4 مدنيين من سجون طالبان

تمكنت قوات الكوماندوز الأفغانية من تحرير أربعة مدنيين من سجن تابع لحركة (طالبان) في منطقة جريشك بإقليم هلمند جنوبي البلاد.وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن وحدات الكوماندوز وقوات الأمن الوطني التابعة للجيش الأفغاني داهمت سجنًا لطالبان في منطقة (جريشك) بإقليم هلمند، وتمكنت من تحرير أربعة مدنيين.جدير بالذكر أن قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية تمكنت سابقًا في العديد من عمليات الإنقاذ، من تحرير مدنيين وجنود من سجون (طالبان) في أقاليم (هلمند ولوجار وبغلان).وقبل أيام، نجحت القوات الأفغانية في إطلاق سراح 32 شخصا من سجون طالبان في إقليم بغلان نصفهم من المدنيين.وتمكنت القوات الأفغانية أيضا من تحرير 13 شخصًا من سجن لطالبان في منطقة (واشير) بإقليم (هلمند)، بينهم سبعة جنود والباقي مدنيون.