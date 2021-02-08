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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع 10 أشخاص وفقدان 150 آخرين فى فيضانات شمالى الهند

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:10 ص
فيضانات شمالى الهند
فيضانات شمالى الهند
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لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم، فيما أُدرج نحو 150 آخرين على قائمة المفقودين من جراء تحول نهر بولاية (أوتارانتشال) شمالي البلاد إلى سيل من الوحل والصخور بعد تحطم كتلة جليدية أدت إلى حدوث فيضانات مفاجئة.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، أن فريق الطوارئ من مدينة (دهرادون) عاصمة الولاية هرع إلى مكان الكارثة، التي وقعت في تمام الساعة 10.55 صباحًا (بالتوقت المحلي للبلاد)، وتم انتشال جثامين الضحايا القتلى، مشيرة إلى أن المفقودين كانوا عمالًا في مشروعين بالمنطقة.

وأكد رئيس وزراء ولاية (أوتارانتشال) تريفندرا سينج راوات أن حكومته تتخذ جميع الخطوات اللازمة للسيطرة على الموقف وإنقاذ الأرواح، مشددًا على أنه "بينما يسير العمل على قدم وساق في مشروعين للطاقة ومد خط سكة حديد بالمنطقة، فإن سلامة العمال أمر بالغ الأهمية".

وأشار راوات إلى أنه تم تنبيه الأشخاص وإجلائهم إلى مناطق مرتفعة، وتم وقف جميع أنشطة التجديف في النهر، كما ناشدت سلطات الولاية الهندية الأشخاص المقيمين بطول ضفاف نهري (الجانج) و(الأكناندا) شمالي البلاد الانتقال إلى منطقة أعلى.

من جهته، قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي- إنه يراقب عن كثب الوضع بالمحطة المؤسفة في (أوتارانتشال).

وأكد مودي وقوف بلاده بجانب الولاية وتمني السلامة للجميع، وأنه لطالما يتحدث باستمرار مع السلطات العليا والاطلاع على آخر المستجدات بشأن نشر أفراد القوات الوطنية لمواجهة الكوارث، وما يتعلق بأعمال الإنقاذ وعمليات الإغاثة.

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