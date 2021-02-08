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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 8-2-2021

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:23 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
أسماء منصور
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ترتفع اهتمامات المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية نحو جدول مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى محافظات مصر والعكس 8-2-2021، وذلك بسبب وضع الحسبان أمام وجود أي تأخيرات أو أعطال أو توقفات على بعض الخطوط التي قد تطرأ في بعض الأيام، نظرا لأعمال الصيانة التي تسعى هيئة السكك الحديدة باستمرار على تطويرها لتتماشي مع أحدث خطوط النقل العالمية.

جدول مواعيد القطارات اليوم

ترصد جريدة الدستور في السطور التالية توقيت القطارات اليوم، وموعد قيامها بالتفصيل، وذلك بخصوص خط الوجه القبلي.
مواعيد قطارات الصعيد
القطار رقم 1902 القاهرة أسوان توقيت حركته في تمام الساعة ١٢:٢٠ ص.

القطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP من القاهرة توقيت حركته في تمام ١:١٠ ص.

القطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP توقيت حركته في تمام الساعة ٦:٣٠ ص.

القطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP توقيت حركته في تمام الساعة ٨:٠٠ ص.

القطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٠:٠٠ ص.

القطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٢:٠٠ ظ.

القطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة ١ ظ.

قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ١:٣٠ ظ.

جدول مواعيد القطارات اليوم

قطار رقم 970 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٢:٠٠ ظ.

قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٤:٠٠ عصرا.

قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP موعد قيامه الساعة ٥:١٥ م.

قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٥:٣٠ م.

قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة ٥:٤٥ م.

قطار رقم 988 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٧:٠٠ م.

قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم موعد قيامه الساعة ٧:٢٠ م.

قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه من القاهرة الساعة ٨ م.
مواعيد قطارات وجه بحري
قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية توقيت حركته في تمام الساعة ٥ ص.

قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية توقيت حركته في تمام الساعة ٦ ص.

قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر توقيت حركته في تمام الساعة ٨ ص.

قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية توقيت حركته في تمام الساعة ٨:١٥ ص.

القطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة ٨:٣٥ ص.

جدول مواعيد القطارات اليوم

القطار رقم 89 أسوان الإسكندرية القاهرة توقيت حركته في تمام الساعة ١١:١٥ ص.

القطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية توقيت حركته في تمام الساعة ١٢:٣٠ ص.

القطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر توقيت حركته في تمام الساعة ٢ ظ.

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