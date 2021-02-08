لاتسيو يفوز على كاليارى بهدف نظيف فى الدورى الإيطالى

حقق فريق لاتسيو انتصارا ثمينا على ضيفه كالياري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بملعب الأوليمبيكو في إطار الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل هدف لاتسيو والمباراة الوحيد اللاعب شيرو ايموبيلي في الدقيقة 61.وقد رفع الفوز رصيد لاتسيو إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كالياري عند 15 نقطة في المركز ال(18).