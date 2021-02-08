برشلونة يفوز على ريال بيتيس «3-2» فى الدورى الإسبانى

حقق فريق برشلونة انتصارًا ثمينا على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «بينتو فيامارين»، في إطار الجولة 22 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.تقدم ريال بيتيس بهدف في الدقيقة 38 عبر لاعبه بورخا إيجليسياس، ثم عاد برشلونة وسجل هدفين متتاليين عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 59، وفيكتور رويز مدافع بيتيس بالخطأ في الدقيقة 68، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 75 عبر فيكتور رويز، ثم نجح ترينكاو في تسجيل هدف الفوز لبرشلونة في وقت قاتل في الدقيقة 87.وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني لجدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 30 نقطة في المركز السابع.