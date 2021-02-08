فوز باريس سان جيرمان على مارسيليا بهدفين نظيفين فى الدورى الفرنسى

حقق فريق باريس سان جيرمان انتصارا ثمينا علي مضيفه مارسيليا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بملعب فيلودروم في إطار الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي.سجل هدفي باريس كل من كيليان مبابي وماورو إيكاردي في الدقيقتين 9 و24.الفوز رفع رصيد باريس إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 33 نقطة في المركز التاسع.