تشيلسى يفوز على شيفيلد يونايتد 2-1 فى الدورى الإنجليزى

واصل فريق تشيلسي انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعهما بملعب برامول لين، في إطار الجولة الـ23 من الدوري.سجل هدفي تشيلسي كل من مايسون مونت بالدقيقة 43 وجورجينيو في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، فيما أحرز مدافع تشيلسي أنتونيو روديجر، هدف شيفيلد يونايتد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 54.الفوز هو الثالث على التوالي لفريق تشيلسي تحت قيادة توخيل المدير الفني الجديد، ليرتقي إلى المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة واحدة وراء الرابع ليفربول، فيما بقي شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.