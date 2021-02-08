منتخب المغرب يتوج ببطولة أمم أفريقيا للمحليين بفوزه على مالى 2-0

توج منتخب المغرب بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين "الشان"، بعد فوزه، على منتخب مالي بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية للمسابقة التي أقيمت في الكاميرون.وسجل هدفي المنتخب المغربي، سفيان بوفتيني في الدقيقة 69، وأيوب الكعبي في الدقيقة 78.وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يتوج بها منتخب المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، بعد فوزه باللقب في النسخة السابقة عام 2018 بالمغرب.