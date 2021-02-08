باتشيكو: الزمالك استحق الفوز على الاتحاد

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، أن فريقه استحق تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.وقال باتشيكو - في تصريحاته عقب اللقاء - إن الزمالك قدم مباراة جيدة ومنظمة، مشيرًا إلى أن هدفه من البداية كان تحقيق الانتصار، خاصة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام غزل المحلة.وأضاف باتشيكو: «خلقنا العديد من الفرص قبل طرد رزاق سيسيه لاعب الاتحاد وكذلك بعد حالة الطرد، ونسحق الفوز.. دائمًا نحترم المنافسين، وكنت أثق في تحقيق الفوز اليوم».ودافع مدرب الزمالك عن لاعبه أحمد سيد «زيزو»، مؤكدًا أنه لاعب مهم للغاية للفريق، ويمتلك قدرات كبيرة، وقادر على اللعب في أكثر من مركز.وأعرب باتشيكو عن سعادته بالعودة لخوض مباريات الزمالك على استاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أن الملاعب الجيدة تساعد على تقديم كرة قدم جيدة.من جهته، قال أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن سيف الدين الجزيري يعد أحد المكاسب الفنية في لقاء اليوم، موضحًا أنه دخل أجواء الزمالك سريعًا، وسيكون إضافة قوية للفريق خلال الفترة القادمة.