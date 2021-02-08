بولونيا يفوز على بارما بثلاثية نظيفة فى الدورى الإيطالى

فاز فريق بولونيا على مضيفه بارما بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بملعب إينيو تارديني، في إطار الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.وسجل ثلاثية بولونيا كل من موسى يارو "هدفين" في الدقيقتين 15 و33 وريكاردو أورسوليني في الدقيقة 92.ورفع الفوز رصيد بولونيا إلى 23 نقطة في المركز الـ13، فيما تجمد رصيد بارما عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير.