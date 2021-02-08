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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يحذر من التراجع عن تصنيف «الحوثى» منظمة إرهابية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:20 ص
الميليشيات الحوثية
الميليشيات الحوثية
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حذرت الحكومة اليمنية من عواقب التراجع عن تصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية، معتبرة أن هذا الأمر سيمثل "هدية مجانية" للنظام في طهران وسيعزز سياساته التخريبية في المنطقة وسيهدد المصالح الدولية‏.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح أوردته قناة "العربية الإخبارية"، إن التلويح بإمكانية تراجع واشنطن عن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية يرسل إشارات خاطئة للحوثيين، وخلفهم إيران، بمواصلة نهجهم التصعيدي وجرائمهم وانتهاكاتهم بحق المدنيين، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إنهاء الحرب وإحلال السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث‏.

وأوضح الإرياني، أن أطرافًا ومنظمات دولية ضغطت لوقف العمليات العسكرية لتحرير مدينة الحديدة بحجة الأوضاع الإنسانية المتردية، وتجاوبت الحكومة تأكيدًا لحرصها على السلام، وشاركت في مفاوضات ستوكهولم التي أفضت لاتفاق يقضي بإخراج ميليشيا الحوثي من الحديدة وتبادل كافة الأسرى والمختطفين ورفع الحصار عن محافظة تعز‏.

وأضاف أنه وبعد عامين من الاتفاق لم يتحقق شيء يذكر إلا أن الميليشيات الحوثية استمرت في استهداف المدنيين والقرى والمنازل والمزارع بالقذائف والقناصة وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، وعطّلت مفاوضات فتح المعابر الإغاثية، وتبادل كل الأسرى والمختطفين، وصعدت عملياتها العسكرية، وازدادت الأوضاع الإنسانية سوء.

ولفت الإرياني إلى أن إلغاء التصنيف سيساهم في تعقيد الأزمة اليمنية وإطالة أمدها فضلا عن تفاقم المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي فجرها الحوثيون، مبينًا في الوقت ذاته أن صدور قرار في هذا الاتجاه سيمثل خيبة أمل كبرى للشعب اليمني.

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